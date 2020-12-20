Видео — Звездный городок: началась вакцинация от COVID-19

В этот день первый компонент препарата получили члены отряда Олег Артемьев и Николай Чуб, а также несколько работников из числа персонала.
В Роскосмосе отметили, что все участники вакцинации прошли предварительный медицинский осмотр. Через три недели им предстоит вторая прививка.
За состоянием участников вакцинации будут следить специалисты Медико-санитарной части № 2 и врачи ЦПК.
ЦПК имени Ю.А. Гагарина вместе с отрядом космонавтов Роскосмоса — одно из первых предприятий ракетно-космической отрасли, принявшее участие в масштабной вакцинации от COVID-19 в России.
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