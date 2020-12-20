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Видео — Пандемии вопреки, бразильцы поддались предпраздничному ажиотажу

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (156)
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Толпы людей можно было видеть на рождественских распродажах, несмотря на всплеск случаев коронавируса в стране.

Многие тысячи жителей Сан-Паулу, одного из крупнейших и самых густонаселенных городов, устремились в субботу на рождественский базар, чтобы запастись всем необходимым для праздника.

На кадрах видно, как они идут нескончаемой чередой вдоль торговых рядов, лавок и лотков.

Все носят маски, но о соблюдении социальной дистанции нет и речи.

Между тем на прошлой неделе в Бразилии впервые с октября зарегистрировано более 1000 смертей от коронавируса за один день. По данным Университета Джона Хопкинса, страна является одной из наиболее пострадавших от пандемии в мире: около 7,2 миллиона подтвержденных случаев заболевания и свыше 186 тысяч смертей от COVID-19.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (156)

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