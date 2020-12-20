Чем запомнилась прошедшая неделя в Молдове: топ основных событий в видео

В ролике Sputnik Молдова мы традиционно рассказываем о самых важных и ярких событиях и заявлениях минувшей семидневки.

Прошедшая неделя в Молдове оказалась довольно насыщенной. Самые важные события и яркие заявления — в одном видео Sputnik Молдова

Инициированный вотум недоверия Кабмину Кику

Фракции PAS, DA и демократы инициировали вотум недоверия правительству под руководством Иона Кику.

"Необходимо, чтобы это правительство ушло и сформировать новый Кабмин, поддержанный парламентом, избранный в рамках досрочных парламентских выборов. Подписанты просят отставки правительства", — заявил глава фракции PAS Игорь Гросу.

Спикер парламента Зинаида Гречаная отметила, что парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету должна изучить проект вотума.

Действующий президент Молдовы Игорь Додон, комментируя Sputnik инициированный в парламенте вотум недоверия правительству Иона Кику, заявил, что шансов для его утверждения нет.

Путин — о приднестровской проблеме

Рано или поздно приднестровская проблема должна быть решена, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг.

"Мы слышали от представителей западных стран о необходимости вывести контингент, и в целом мы — за то, чтобы вывести, как только созреет соответствующие обстановка, как только будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы, как только пойдет по пути мира и примирения ситуации", – подчеркнул российский лидер.

Президент РФ добавил, что Россия — за это, и "уже были совсем близки с бывшим президентом Ворониным к этому, но в последний момент тоже представители западных стран на него нажали, он отказался, отошел от прежних договоренностей".

"И решение приднестровского вопроса было отложено на неопределенный срок. Зачем и почему? Непонятно. Я потом спрашивал у коллег из Евросоюза: "Зачем вы это сделали?" Ну, вот так получилось... Рано или поздно эта проблема должна быть решена", — заявил Путин.

Протесты аграриев

Молдавские сельхозпроизводители возобновили свою акцию 15 декабря. Митинги проходили ежедневно. Сначала — у здания правительства, а затем — в сквере перед зданием парламента. Аграрии несколько раз блокировали движение транспорта по столичному проспекту Штефана чел Маре. В среду между протестующими и представителями правоохранительных органов произошло несколько стычек — в итоге оказались госпитализированы несколько сотрудников МВД.

В четверг фермеры продолжили протестовать в центре Кишинева, хотя накануне парламент голосованием депутатов от Партии социалистов и парламентской группы Pentru Moldova удовлетворил некоторые их требования.

Свою солидарность с протестующими аграриями выразили работники транспортных компаний. Колонна автобусов проехала по столичному проспекту Штефана чел Маре и ненадолго остановилась у митингующих напротив здания парламента.

В пятницу сельхозпроизводители пообещали вернуться после выходных. Следующая акция назначена на 22 декабря.

Резонансные законы

Законодатели в окончательном чтении одобрили поправки в закон об административно-территориальном устройстве Молдовы и в закон о местном публичном управлении из так называемого "гагаузского пакета". Оба документа были разработаны несколько лет назад с целью обеспечить функциональность органов самоуправления южной автономии.

Депутаты парламента утвердили 55 голосами законопроект о функционировании языков, закрепляющий в том числе статус русского языка как языка межнационального общения. Кроме того, парламентарии утвердили проект о переводе вкладышей к лекарствам на русский язык.

Депутаты парламента проголосовали за снижение пенсионного возраста в Молдове до 57 лет для женщин и до 62 для мужчин.

Во втором чтении депутаты парламента приняли законопроект о поправках в Кодекс аудиовизуальных услуг. Их суть состоит в отмене запрета на ретрансляцию в Молдове российских информационно-аналитических программ.

Все эти законы затем утвердил действующий президент Молдовы Игорь Додон.

Некоторые депутаты заявили, что намерены опротестовать принятые парламентом законы в Конституционном суде.

Инаугурация Санду

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья в среду приняла решение, которым устанавливает порядок соблюдения противоэпидемических правил во время церемонии инаугурации избранного президента Молдовы Майи Санду.

Комиссия постановила, что церемония, запланированная на 24 декабря 2020 года во Дворце Республики, продлится не более двух часов, а количество участников разрешается увеличить до 250 человек.

Новый глава дипмиссии Молдовы в России

Владимир Головатюк официально назначен на должность посла Молдовы в России.

Соответствующий указ опубликован в Monitorul Oficial и вступил в силу.

Кандидатуру Головатюка одобрили в правительстве и парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции.

Додон на заседании Совета глав государств СНГ

Действующий президент Молдовы Игорь Додон отметил наличие "четкой стратегии, направленной на дестабилизацию ситуации в странах СНГ", и предложил продумать и принять план информационного продвижения Содружества Независимых Государств. Заявления прозвучали на заседании Совета глав государств СНГ. По мнению главы государства, в современных условиях необходимо активней информировать граждан стран СНГ о деятельности организации.

"Прослеживается четкая стратегия, направленная на дестабилизацию внутриполитической ситуации в странах СНГ, на создание в его пространстве очагов нестабильности и нацеленная в основном против нашего стратегического партнера – против Российской Федерации. С учетом нарастающей геополитической конфронтации было бы наивно полагать, что в 2021 году давление и подрывная деятельность на постсоветском пространстве ослабнут", — заявил Додон.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova