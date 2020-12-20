Чем запомнилась прошедшая неделя в Молдове: топ основных событий в видео

Прошедшая неделя в Молдове оказалась довольно насыщенной. Самые важные события и яркие заявления — в одном видео Sputnik Молдова
Инициированный вотум недоверия Кабмину Кику
Фракции PAS, DA и демократы инициировали вотум недоверия правительству под руководством Иона Кику.
"Необходимо, чтобы это правительство ушло и сформировать новый Кабмин, поддержанный парламентом, избранный в рамках досрочных парламентских выборов. Подписанты просят отставки правительства", — заявил глава фракции PAS Игорь Гросу.
Спикер парламента Зинаида Гречаная отметила, что парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету должна изучить проект вотума.
Действующий президент Молдовы Игорь Додон, комментируя Sputnik инициированный в парламенте вотум недоверия правительству Иона Кику, заявил, что шансов для его утверждения нет.
Путин — о приднестровской проблеме
Рано или поздно приднестровская проблема должна быть решена, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг.
"Мы слышали от представителей западных стран о необходимости вывести контингент, и в целом мы — за то, чтобы вывести, как только созреет соответствующие обстановка, как только будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы, как только пойдет по пути мира и примирения ситуации", – подчеркнул российский лидер.
Президент РФ добавил, что Россия — за это, и "уже были совсем близки с бывшим президентом Ворониным к этому, но в последний момент тоже представители западных стран на него нажали, он отказался, отошел от прежних договоренностей".
"И решение приднестровского вопроса было отложено на неопределенный срок. Зачем и почему? Непонятно. Я потом спрашивал у коллег из Евросоюза: "Зачем вы это сделали?" Ну, вот так получилось... Рано или поздно эта проблема должна быть решена", — заявил Путин.
Протесты аграриев
Молдавские сельхозпроизводители возобновили свою акцию 15 декабря. Митинги проходили ежедневно. Сначала — у здания правительства, а затем — в сквере перед зданием парламента. Аграрии несколько раз блокировали движение транспорта по столичному проспекту Штефана чел Маре. В среду между протестующими и представителями правоохранительных органов произошло несколько стычек — в итоге оказались госпитализированы несколько сотрудников МВД.
В четверг фермеры продолжили протестовать в центре Кишинева, хотя накануне парламент голосованием депутатов от Партии социалистов и парламентской группы Pentru Moldova удовлетворил некоторые их требования.
Свою солидарность с протестующими аграриями выразили работники транспортных компаний. Колонна автобусов проехала по столичному проспекту Штефана чел Маре и ненадолго остановилась у митингующих напротив здания парламента.
В пятницу сельхозпроизводители пообещали вернуться после выходных. Следующая акция назначена на 22 декабря.
Резонансные законы
Законодатели в окончательном чтении одобрили поправки в закон об административно-территориальном устройстве Молдовы и в закон о местном публичном управлении из так называемого "гагаузского пакета". Оба документа были разработаны несколько лет назад с целью обеспечить функциональность органов самоуправления южной автономии.
Депутаты парламента утвердили 55 голосами законопроект о функционировании языков, закрепляющий в том числе статус русского языка как языка межнационального общения. Кроме того, парламентарии утвердили проект о переводе вкладышей к лекарствам на русский язык.
Депутаты парламента проголосовали за снижение пенсионного возраста в Молдове до 57 лет для женщин и до 62 для мужчин.
Во втором чтении депутаты парламента приняли законопроект о поправках в Кодекс аудиовизуальных услуг. Их суть состоит в отмене запрета на ретрансляцию в Молдове российских информационно-аналитических программ.
Все эти законы затем утвердил действующий президент Молдовы Игорь Додон.
Некоторые депутаты заявили, что намерены опротестовать принятые парламентом законы в Конституционном суде.
Инаугурация Санду
Комиссия постановила, что церемония, запланированная на 24 декабря 2020 года во Дворце Республики, продлится не более двух часов, а количество участников разрешается увеличить до 250 человек.
Новый глава дипмиссии Молдовы в России
Владимир Головатюк официально назначен на должность посла Молдовы в России.
Соответствующий указ опубликован в Monitorul Oficial и вступил в силу.
Кандидатуру Головатюка одобрили в правительстве и парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции.
Додон на заседании Совета глав государств СНГ
"Прослеживается четкая стратегия, направленная на дестабилизацию внутриполитической ситуации в странах СНГ, на создание в его пространстве очагов нестабильности и нацеленная в основном против нашего стратегического партнера – против Российской Федерации. С учетом нарастающей геополитической конфронтации было бы наивно полагать, что в 2021 году давление и подрывная деятельность на постсоветском пространстве ослабнут", — заявил Додон.
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