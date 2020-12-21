Видео — Предновогодняя мутация COVID: помогут ли уже известные вакцины?

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (175)
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© Video : Ruptly / Medrxiv.org / US Department of defense
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Великобритания преподнесла миру рождественский "подарок": именно там выявили новый штамм коронавируса. Станут ли спасением от него уже разработанные вакцины или ученым нужно создавать новые?

В Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет страны по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил: выявленный штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее уже известного.

Первая в мире вакцина от коронавируса
© Photo : РФПИ и Центр имени Гамалеи
Центр Гамалеи и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве по вакцине

ВОЗ — о новом штамме коронавируса: будем сообщать по мере поступления данных>>>

Как заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, в распоряжении организации нет доказательств влияния нового варианта коронавируса на смертность. Однако неугомонный ковид ищет все новые лазейки, пытаясь выжить в условиях появления эффективных вакцин.

Российские специалисты, однако, сохраняют оптимизм и заявляют: препараты, разработанные в РФ, одинаково защищают и от старого, и от нового штамма. 

Подробнее о ситуации — в нашем видео.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (175)

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