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Видео — Кемпинг в аэропорту для заскучавших путешественников

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201221/32967477/video--kemping-v-aeroportu-dlya-zaskuchavshikh-puteshestvennikov.html

Торгово-развлекательный центр в воздушной гавани Сингапура решил, что новый сервис придется по душе многим.

Руководство аэропорта теперь предоставляет скучающим во время пандемии путешественникам шанс необычно провести отпуск: часть его территории превратилась в "кемпинг под закрытым небом".

Вчера в небе, сегодня на доставке: пилот из Литвы подрабатывает разносом заказов.
© Ruptly
Видео - Небо будет завтра: пилот из Литвы подрабатывает разносом заказов

Лагерь разместили прямо посреди ресторанов и магазинов.

Организатором необычного места отдыха стал один из местных торгово-развлекательных центров, решивший претворить в жизнь новый проект.

Главная идея — объединить романтику палаточного отдыха с удобством и комфортом. В палатке есть удобные кровати и холодильник — напитки можно принести с собой. Здесь же установлены и новогодние украшения, звучит музыка.

В течение 48 часов после начала продаж все места в кемпинге были забронированы, и пока нет отбоя от желающих провести в нем время.

Все же главным для руководства сингапурского аэропорта остается забота о здоровье гостей, поэтому число палаток ограничено, принять всех желающих невозможно.

Смотрите на видео, как выглядит инновационный кемпинг.

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