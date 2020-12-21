Видео — Кемпинг в аэропорту для заскучавших путешественников

Торгово-развлекательный центр в воздушной гавани Сингапура решил, что новый сервис придется по душе многим.

Руководство аэропорта теперь предоставляет скучающим во время пандемии путешественникам шанс необычно провести отпуск: часть его территории превратилась в "кемпинг под закрытым небом".

Лагерь разместили прямо посреди ресторанов и магазинов.

Организатором необычного места отдыха стал один из местных торгово-развлекательных центров, решивший претворить в жизнь новый проект.

Главная идея — объединить романтику палаточного отдыха с удобством и комфортом. В палатке есть удобные кровати и холодильник — напитки можно принести с собой. Здесь же установлены и новогодние украшения, звучит музыка.

В течение 48 часов после начала продаж все места в кемпинге были забронированы, и пока нет отбоя от желающих провести в нем время.

Все же главным для руководства сингапурского аэропорта остается забота о здоровье гостей, поэтому число палаток ограничено, принять всех желающих невозможно.

Смотрите на видео, как выглядит инновационный кемпинг.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova