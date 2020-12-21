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Крымские дайверы установили елку на дне моря, проблему с огоньками тоже решили

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201221/32980267/krymskie-dayvery-ustanovili-elku-na-dne-morya-problemu-s-ogonkami-tozhe-reshili.html

Почему бы не отметить приближение Нового года очередным, на сей раз — феерическим — погружением, тем более что все технических вопросы были продуманы заранее.

"Удивительный подводный свет, удивительный подводный праздник", —так выразил свои впечатления от проведенной акции один из ее организаторов.

Кишиневская новогодняя елка в стиле техно и авто — видео
© Screenshot / Facebook / ГБМ Город без маршруток! Молдова Онлайн / Александр Кожокарь
Кишиневская новогодняя елка в стиле "техно" и "авто" — видео

Крымские дайверы решили отметить наступающий Новый год в привычной для них стихии. Они установили на дне Черного моря елку, украшенную гирляндой. К участию в подводном действе с удивительно пластичными хороводами днем приглашали всех умеющих пользоваться аквалангов, а вот ночью — только профессионалов, чтобы исключить ненужные риски. .

Как аквалангисты подключили гирлянду, а также как выглядела сцена и выступавшие на ней "актеры", - смотри в нашем подводном видео.

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