Крымские дайверы установили елку на дне моря, проблему с огоньками тоже решили

Почему бы не отметить приближение Нового года очередным, на сей раз — феерическим — погружением, тем более что все технических вопросы были продуманы заранее.

"Удивительный подводный свет, удивительный подводный праздник", —так выразил свои впечатления от проведенной акции один из ее организаторов.

Крымские дайверы решили отметить наступающий Новый год в привычной для них стихии. Они установили на дне Черного моря елку, украшенную гирляндой. К участию в подводном действе с удивительно пластичными хороводами днем приглашали всех умеющих пользоваться аквалангов, а вот ночью — только профессионалов, чтобы исключить ненужные риски. .

Как аквалангисты подключили гирлянду, а также как выглядела сцена и выступавшие на ней "актеры", - смотри в нашем подводном видео.

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