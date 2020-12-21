Крымские дайверы установили елку на дне моря, проблему с огоньками тоже решили

"Удивительный подводный свет, удивительный подводный праздник", —так выразил свои впечатления от проведенной акции один из ее организаторов.
Крымские дайверы решили отметить наступающий Новый год в привычной для них стихии. Они установили на дне Черного моря елку, украшенную гирляндой. К участию в подводном действе с удивительно пластичными хороводами днем приглашали всех умеющих пользоваться аквалангов, а вот ночью — только профессионалов, чтобы исключить ненужные риски. .
Как аквалангисты подключили гирлянду, а также как выглядела сцена и выступавшие на ней "актеры", - смотри в нашем подводном видео.
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