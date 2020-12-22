Видео - Вакцина "Спутник V" эффективна против новых штаммов COVID-19

Вакцина российского производства "Спутник V" эффективна для всех известных штаммов коронавируса, включая тот, который был недавно выявлен в Великобритании. С заявлением об этом выступил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Он подчеркнул, что российский препарат уже имеет опыт применения против различных мутаций вируса, которые никак не повлияли на его эффективность.

Дмитриев также рассказал о взаимодействии по вопросам вакцины РФПИ с англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, которая сейчас проводит комбинированные испытания своего препарата со "Спутник V".

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