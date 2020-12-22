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"Бешеный трактор": как вспахали газон в главном парке Кишинева

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201222/32989970/beshennyy-traktor--kak-vspakhali-gazon-v-glavnom-parke-kishineva.html

В ходе сегодняшнего митинга в центре города один из аграриев прошелся плугом по газону в сквере Кафедрального собора.

На площади Великого национального собрания в Кишиневе прошел протест сельхозпроизводителей. Во время блокирования проспекта Штефана чел Маре один из участников акции решил пуститься во все тяжкие и на тракторе отправился в сквер Кафедрального парка столицы. Там он решил вспахать участок с газоном. Внятно объяснить свой поступок "пахарь" впоследствии не сумел. 

Протест аграриев в Кишиневе 22 декабря 2020 года
© Sputnik / Mihai Caraus
Протест фермеров в Кишиневе: разошлись, но обещали вернуться

Следующую акцию фермеры запланировали на четверг, 24 декабря. Среди главных требований — отставка правительства, досрочные парламентские выборы, а также документальное подтверждение, что аграриям выплатят компенсацию в три тысячи леев с гектара для пострадавших от засухи сельскохозяйственных культур второй группы. Возможность выплаты появилась после отмены парламентом "закона о миллиарде", это позволит высвободить финансовые средства для Фонда субсидирования в сельском хозяйстве. 

К настоящему времени фермеры добились от властей сохранения ставки НДС в сельском хозяйстве на прежнем уровне — 8%.

Напомним, на 24 декабря запланирована инаугурация избранного президента Майи Санду. Днем ранее, 23 декабря, пройдет спецзаседание парламента, на котором рассмотрят вотум недоверия правительству Иона Кику. 

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