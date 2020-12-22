Новые санкции США. Как на них отреагировала Россия

Министерство торговли США ввело новые санкции против России. Под ограничения попали более 40 организаций, связанных с Вооруженными силами.

К ним применят ограничения на экспорт, в частности компании не смогут приобретать некоторые американские товары и технологии.

В санкционный список попали Министерство обороны России, Служба внешней разведки и ряд крупнейших предприятий авиационной, космической и судостроительной отраслей. Среди них компании “Сухой” и “Туполев”, корпорации “МиГ”, “Ростех”, “Росатом”, а также предприятия Роскосмоса. В частности, под ограничения попал РКЦ “Прогресс”, который изготавливает ракеты “Союз”.

Москва не оставила этот шаг без ответа.

Как в России отреагировали на решение США - смотрите в нашем видео.

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