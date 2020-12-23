Видео: самые яркие цитаты Игоря Додона за время его президентства

За четыре года президентского мандата Игорь Додон сделал довольно много важных и ярких заявлений.
О нейтралитете в ООН
Одно из самых запоминающихся выступлений Додона прозвучало на 74-й Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций.
"Как президент Молдовы использую каждую возможность для того, чтобы запросить признание и соблюдение де-факто статуса нейтралитета моей страны. Статус, отраженный в Конституции", – сказал Додон.
Он отметил, что любая попытка поставить под сомнение этот статус – недружественный акт в отношении народа Республики Молдова. Такие подходы еще более усиливают внутреннюю напряженность в стране. Более того, как отметил Додон, они компрометируют любой шанс продвинуться по пути решения приднестровского вопроса и, как следствие, повысить степень безопасности в регионе.
"Розовые очки" и "пушечное мясо"
"Хочу обратиться ко всем тем, кто видит будущее своей страны, своего народа через "розовые очки" однополярного мира. Опомнитесь! Хватит играть роль пешек в геополитических шахматных баталиях. Не давайте себя использовать как региональное "пушечное мясо" для решения геополитических затей. Вспомните, когда будете принимать решение для будущего своего народа, про Конфуция. Не надо связываться с теми, кто видит по-разному будущее ваших народов", — сказал молдавский лидер.
Додон подчеркнул, что считает "любые санкции и любые фобии" контрпродуктивными.
"Молдова не должна и не будет строить отношения с теми, кто хочет навязать нам то, что нам не нужно. Приходите в гости. Мы гостеприимный народ. Но не надо заставлять нас принимать ваши законы и ценности. Мы готовы дружить и готовы торговать. Но по-братски, не по-барски", — констатировал глава государства.
Мир на Днестре
Неоднократно Додон высказывался и о миротворческой миссии на Днестре, подчеркивая, что благодаря ней в Молдове сохраняется мир.
Действующий глава государства выразил надежду, что высказывания Майи Санду о выводе российских миротворцев не являются результатом воздействия на нее неких внешних сил.
Достижения и неудачи Молдовы за годы независимости
В качестве президента Игорь Додон не один раз был гостем радиостудии Sputnik Молдова.
"Самое большое достижение (за годы независимости Молдовы – прим. ред.) - нам удалось сохранить государственность нашей страны. Самая большая неудача – что нам не удалось сохранить все хорошее, что было, когда мы являлись членами Советского Союза. Тут я имею в виду экономическую и социальную сторону… Это плохая сторона. А хорошая – у нас есть государственность. Считаю, что у Молдовы есть будущее. И все зависит от нас", – отметил Додон.
А в пресс-центре нашего агентства он анонсировал первый в республике Молдавско-российский экономический форум (МРЭФ).
Брифинг по завершению мандата президента
Как рассказал Додон на брифинге, где подводил итоги своего президентства, он намерен вернуться на пост главы Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) – на 30 декабря намечен съезд политформирования, где будет принято официальное решение на этот счет.
"Мы готовы вести дискуссии со всеми депутатами парламента и новым президентом, чтобы найти решение – назначить переходное правительство или обсудить шаги для досрочных парламентских выборов... Последующий период будет очень интересным. Когда заканчивается одна партия, то начинается сразу же другая. Все только начинается", – сказал Додон.
Он обратил внимание, что в его адрес и адрес правительства прозвучало "много критики со стороны тех, кто сейчас перенимает всю ответственность за ситуацию в стране с завтрашнего дня".
"Было много критики, много электоральных обещаний. Посмотрим, как вы их выполняете. Покажите теперь, что вы можете", – заключил Додон.
Смотрите в видео Sputnik, какими были самые яркие заявления пятого президента Молдовы Игоря Додона за время его четырехлетнего мандата.
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