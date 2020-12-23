Видео: самые яркие цитаты Игоря Додона за время его президентства

Смотрите на видео Sputnik самые запомнившиеся заявления пятого президента Молдовы Игоря Додона за время его четырехлетнего мандата.

За четыре года президентского мандата Игорь Додон сделал довольно много важных и ярких заявлений.

О нейтралитете в ООН

Одно из самых запоминающихся выступлений Додона прозвучало на 74-й Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций.

"Как президент Молдовы использую каждую возможность для того, чтобы запросить признание и соблюдение де-факто статуса нейтралитета моей страны. Статус, отраженный в Конституции", – сказал Додон.

Он отметил, что любая попытка поставить под сомнение этот статус – недружественный акт в отношении народа Республики Молдова. Такие подходы еще более усиливают внутреннюю напряженность в стране. Более того, как отметил Додон, они компрометируют любой шанс продвинуться по пути решения приднестровского вопроса и, как следствие, повысить степень безопасности в регионе.

"Розовые очки" и "пушечное мясо"

Не менее интересным стало заявление Додона на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума ПМЭФ-2017.

"Хочу обратиться ко всем тем, кто видит будущее своей страны, своего народа через "розовые очки" однополярного мира. Опомнитесь! Хватит играть роль пешек в геополитических шахматных баталиях. Не давайте себя использовать как региональное "пушечное мясо" для решения геополитических затей. Вспомните, когда будете принимать решение для будущего своего народа, про Конфуция. Не надо связываться с теми, кто видит по-разному будущее ваших народов", — сказал молдавский лидер.

Додон подчеркнул, что считает "любые санкции и любые фобии" контрпродуктивными.

"Молдова не должна и не будет строить отношения с теми, кто хочет навязать нам то, что нам не нужно. Приходите в гости. Мы гостеприимный народ. Но не надо заставлять нас принимать ваши законы и ценности. Мы готовы дружить и готовы торговать. Но по-братски, не по-барски", — констатировал глава государства.

Мир на Днестре

Неоднократно Додон высказывался и о миротворческой миссии на Днестре, подчеркивая, что благодаря ней в Молдове сохраняется мир.

"Миротворческая миссия на Днестре имеет международный мандат, и там не только русские. Там и молдавские миротворцы, и граждане Молдовы с Левобережья, и украинцы. Это миссия, благодаря которой не льется кровь на Днестре. С начала 90-х благодаря этой миссии сохраняется мир в Республике Молдова. Миссия выполняла свои обязательства, выполняет и будет выполнять, пока не найдем политическое решение", - сказал Додон

Действующий глава государства выразил надежду, что высказывания Майи Санду о выводе российских миротворцев не являются результатом воздействия на нее неких внешних сил.

Достижения и неудачи Молдовы за годы независимости

В качестве президента Игорь Додон не один раз был гостем радиостудии Sputnik Молдова.

"Самое большое достижение (за годы независимости Молдовы – прим. ред.) - нам удалось сохранить государственность нашей страны. Самая большая неудача – что нам не удалось сохранить все хорошее, что было, когда мы являлись членами Советского Союза. Тут я имею в виду экономическую и социальную сторону… Это плохая сторона. А хорошая – у нас есть государственность. Считаю, что у Молдовы есть будущее. И все зависит от нас", – отметил Додон.

А в пресс-центре нашего агентства он анонсировал первый в республике Молдавско-российский экономический форум (МРЭФ).

Брифинг по завершению мандата президента

Как рассказал Додон на брифинге, где подводил итоги своего президентства, он намерен вернуться на пост главы Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) – на 30 декабря намечен съезд политформирования, где будет принято официальное решение на этот счет.

"Мы готовы вести дискуссии со всеми депутатами парламента и новым президентом, чтобы найти решение – назначить переходное правительство или обсудить шаги для досрочных парламентских выборов... Последующий период будет очень интересным. Когда заканчивается одна партия, то начинается сразу же другая. Все только начинается", – сказал Додон.

Он обратил внимание, что в его адрес и адрес правительства прозвучало "много критики со стороны тех, кто сейчас перенимает всю ответственность за ситуацию в стране с завтрашнего дня".

"Было много критики, много электоральных обещаний. Посмотрим, как вы их выполняете. Покажите теперь, что вы можете", – заключил Додон.

Смотрите в видео Sputnik, какими были самые яркие заявления пятого президента Молдовы Игоря Додона за время его четырехлетнего мандата.

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