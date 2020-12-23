Видео: Высказывания Игоря Додона, которые стали мемами и афоризмами

Смотрите на видео Sputnik, какие слова Игоря Додона за время его президентского мандата "ушли" в народ, став мемами.

За четыре года президентского мандата Игорь Додон сделал много разных заявлений. Некоторые из его высказываний стали мемами. Во многом и потому, что он довольно часто употреблял их в своих выступлениях.

Sputnik вспомнил некоторые из выражений Игоря Додона, ставших крылатыми. Подробнее - в нашем видео.

Подборку самых важных и ярких заявлений Игоря Додона на президентском посту смотрите на сайте Sputnik Молдова во второй половине дня.

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