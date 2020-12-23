Видео: Высказывания Игоря Додона, которые стали мемами и афоризмами

За четыре года президентского мандата Игорь Додон сделал много разных заявлений. Некоторые из его высказываний стали мемами. Во многом и потому, что он довольно часто употреблял их в своих выступлениях.
Sputnik вспомнил некоторые из выражений Игоря Додона, ставших крылатыми. Подробнее - в нашем видео.
Подборку самых важных и ярких заявлений Игоря Додона на президентском посту смотрите на сайте Sputnik Молдова во второй половине дня.
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