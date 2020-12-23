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Видео: Вчера — без крова и хозяина, сегодня — служащий бразильской полиции

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© Video : Youtube / Sputnik Молдова
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201223/33004252/bezdomnyy-pes-poluchil-rabotu-v-politsii.html

Еще год назад Оливейра был простым бездомным псом. Он приходил в полицейский батальон Рио-де-Жанейро, где его начали подкармливать офицеры.

Четвероногий посетитель батальона был не только очень худым - после того, как ему переломали лапу, он не доверял людям.

Кинолог с одной из служебных собак породы шалайка.
© Sputnik / Kirill Kallinikov
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Полицейские выходили пса и вернули ему общительность.

У него обнаружились не только игривость, но и высокая ответственность.

Сейчас он - полноправный участник отряда: охраняет участок и даже участвует в спецоперациях.

Но, как говорят офицеры, главная роль "младшего сержанта" Оливейры - психологическая разгрузка и создание позитивного настроя, столь необходимого в суровых полицейских буднях.

Другие подробности - в нашем видео.

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