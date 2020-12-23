Видео: Вчера — без крова и хозяина, сегодня — служащий бразильской полиции

Четвероногий посетитель батальона был не только очень худым - после того, как ему переломали лапу, он не доверял людям.
Полицейские выходили пса и вернули ему общительность.
У него обнаружились не только игривость, но и высокая ответственность.
Сейчас он - полноправный участник отряда: охраняет участок и даже участвует в спецоперациях.
Но, как говорят офицеры, главная роль "младшего сержанта" Оливейры - психологическая разгрузка и создание позитивного настроя, столь необходимого в суровых полицейских буднях.
Другие подробности - в нашем видео.
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