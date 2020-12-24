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Видео - Как выглядит главная елка России

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© Video : Youtube / Sputnik Молдова
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201224/33012120/video-kak-vyglyadit-glavnaya-elka-russia.html

На Соборной площади Московского Кремля установили символ Нового года — большую раскидистую ель, которую доставили 11 декабря.

Главную новогоднюю ель России установили в центре Москвы, на Соборной площади Московского Кремля. Дерево украсили по мотивам русской народной сказки "Морозко", а цветовую гамму елочных украшений подобрали в соответствии с традиционной окраской церквей – преимущественно белые, золотые и серебряные оттенки.

Всего было использовано свыше тысячи игрушек, многие из которых – ручной работы, и более двух километров гирлянд.

 

В этом году для украшения столицы была выбрана 96-летняя ель высотой около 25 метров, с диаметром ствола в 60 сантиметров и размахом нижних ветвей в 10 метров. Выбирали дерево из 50 вариантов по всем 19 подмосковным лесничествам. Специальный автопоезд доставил ее в Москву 11 декабря, за рулем сказочного автомобиля, разумеется, был сам Дед Мороз.

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