Видео - Как выглядит главная елка России

Главную новогоднюю ель России установили в центре Москвы, на Соборной площади Московского Кремля. Дерево украсили по мотивам русской народной сказки "Морозко", а цветовую гамму елочных украшений подобрали в соответствии с традиционной окраской церквей – преимущественно белые, золотые и серебряные оттенки.

Всего было использовано свыше тысячи игрушек, многие из которых – ручной работы, и более двух километров гирлянд.

В этом году для украшения столицы была выбрана 96-летняя ель высотой около 25 метров, с диаметром ствола в 60 сантиметров и размахом нижних ветвей в 10 метров. Выбирали дерево из 50 вариантов по всем 19 подмосковным лесничествам. Специальный автопоезд доставил ее в Москву 11 декабря, за рулем сказочного автомобиля, разумеется, был сам Дед Мороз.

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