Видео: Как прошла церемония инаугурации Майи Санду

Смотрите на видео Sputnik, как прошла церемония инаугурации и передачи Игорем Додоном власти новому главе государства Майе Санду.

Майя Санду принесла присягу и официально стала шестым президентом Молдовы.

"Клянусь отдавать все свои силы и умение во имя процветания Республики Молдова, соблюдать Конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдовы", – сказала Санду.

Пятый президент Молдовы Игорь Додон официально передал власть Майе Санду, пожелав ей успехов в выполнении ответственной миссии.

Согласно Конституции Молдовы президент избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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