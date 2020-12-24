Видео: Как прошла церемония инаугурации Майи Санду

Майя Санду принесла присягу и официально стала шестым президентом Молдовы.
"Клянусь отдавать все свои силы и умение во имя процветания Республики Молдова, соблюдать Конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдовы", – сказала Санду.
Пятый президент Молдовы Игорь Додон официально передал власть Майе Санду, пожелав ей успехов в выполнении ответственной миссии.
Согласно Конституции Молдовы президент избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.
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