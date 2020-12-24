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Видео: Как прошла церемония инаугурации Майи Санду

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© Sputnik / Evghenii Panasenco / Mihai Caraus
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/18/33018895.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201224/33018937/video-kak-proshla-tseremoniya-inauguratsii-mayi-sandu.html

Смотрите на видео Sputnik, как прошла церемония инаугурации и передачи Игорем Додоном власти новому главе государства Майе Санду.

Майя Санду принесла присягу и официально стала шестым президентом Молдовы. 

"Клянусь отдавать все свои силы и умение во имя процветания Республики Молдова, соблюдать Конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдовы", – сказала Санду.

Пятый президент Молдовы Игорь Додон официально передал власть Майе Санду, пожелав ей успехов в выполнении ответственной миссии.

Согласно Конституции Молдовы президент избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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