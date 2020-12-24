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Самые яркие моменты церемоний инаугурации президентов Молдовы в одном видео

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Sputnik Молдова
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Смотрите на видео Sputnik, как проходили торжества по случаю вступления в должность политиков, которые в качестве первого лица руководили страной в период ее независимости.

У Молдовы появился шестой президент. Майя Санду официально вступила в должность. Церемония инаугурации прошла во Дворце республики в присутствии членов Конституционного суда, некоторых депутатов и других официальных лиц. После этого состоялась процедура передачи пятым президентом Игорем Додоном власти новому главе республики.

Sputnik решил вспомнить, как проходили церемонии инаугурации руководителей государства за период независимости республики.

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Самые яркие моменты церемоний инаугурации президентов Молдовы в одном видео.
Самые яркие моменты церемоний инаугурации президентов Молдовы в одном видео
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