Видео: как делают настоящее игристое вино к Новому году

На одном из винных заводов страны рассказали и показали корреспонденту Sputnik, как готовят главный напиток новогодней ночи, смотрите видео.

Обычай встречать Новый год с бокалом игристого вина, которое мы привыкли называть шампанским, останется неизменным. Эту традицию, в отличие от некоторых других, не отметит даже пандемия COVID-19.

Производители вин всегда стараются удивлять потребителя чем-то новым, не забывая при этом о продуктах, ставших уже традиционными. На полках магазинов сейчас можно найти игристые вина на любой вкус и по разной цене.

Смотрите в сюжете Sputnik Молдова, как на одном из крупнейших винных заводов производят праздничный напиток.

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