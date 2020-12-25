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Видео: как делают настоящее игристое вино к Новому году

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/0b/32861844.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201225/32861886/kak-delayut-nastoyaschee-igristoe-vino-k-novomu-godu.html

На одном из винных заводов страны рассказали и показали корреспонденту Sputnik, как готовят главный напиток новогодней ночи, смотрите видео.

Во сколько обойдется новогодний стол в этом году
© Sputnik / Vadim Rusu
Во сколько обойдется праздничный стол
Обычай встречать Новый год с бокалом игристого вина, которое мы привыкли называть шампанским, останется неизменным. Эту традицию, в отличие от некоторых других, не отметит даже пандемия COVID-19.

Производители вин всегда стараются удивлять потребителя чем-то новым, не забывая при этом о продуктах, ставших уже традиционными. На полках магазинов сейчас можно найти игристые вина на любой вкус и по разной цене.

Смотрите в сюжете Sputnik Молдова, как на одном из крупнейших винных заводов производят праздничный напиток. 

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