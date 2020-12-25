Попова: российские вакцины от COVID-19 будут эффективны против нового штамма

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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что российские вакцины от коронавируса будут эффективны против нового штамма - смотрите видео.
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Sputnik / Viktor Tolochko
Главный санитарный врач России обратила внимание на тот факт, что вакцины справятся с мутациями, так как "включают в себя консервативные, практически неизменяемые участки белка коронавируса".
В середине декабря новую мутацию коронавируса обнаружили в Британии. На данный момент понятно, что она на 70% заразнее, чем другие виды известного коронавируса. Но еще не нашли доказательств, что новый штамм приводит к более тяжелому течению заболевания или большему числу летальных исходов. После новостей о новом штамме более 20 государств, включая Россию, Молдову, страны ЕС, Израиль и Турцию, закрыли авиасообщение с Великобританией.
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