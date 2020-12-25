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Попова: российские вакцины от COVID-19 будут эффективны против нового штамма

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (206)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201225/33020491/popova-rossiyskie-vaktsiny-ot-covid19-budut-effektivny-protiv-novogo-shtamma.html

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что российские вакцины от коронавируса будут эффективны против нового штамма - смотрите видео.

Медицинский работник проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом Спутник V
© Sputnik / Viktor Tolochko
Вакцина "Спутник V" безопасна и эффективна - результат экспертизы
Главный санитарный врач России обратила внимание на тот факт, что вакцины справятся с мутациями, так как "включают в себя консервативные, практически неизменяемые участки белка коронавируса".

В середине декабря новую мутацию коронавируса обнаружили в Британии. На данный момент понятно, что она на 70% заразнее, чем другие виды известного коронавируса. Но еще не нашли доказательств, что новый штамм приводит к более тяжелому течению заболевания или большему числу летальных исходов. После новостей о новом штамме более 20 государств, включая Россию, Молдову, страны ЕС, Израиль и Турцию, закрыли авиасообщение с Великобританией.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (206)

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