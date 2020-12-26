Первые в Латинской Америке: в Аргентину доставили 300 тысяч доз "Спутника V"

https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/19/33030928.png
Sputnik Молдова
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
https://ru.sputnik.md/video/20201226/33030961/argentina-video-dostavili-300-tysyach-doz-sputnika-v.html
Самолет с первой партией российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыл в Аргентину. Специальный рейс приземлился в аэропорту Буэнос-Айреса. Смотрите видео.
Аргентина 23 декабря первой из стран Латинской Америки официально зарегистрировала "Спутник V" на своей территории.
Первая партия вакцины состоит из 300 тысяч доз. Планируется, что в течение 21 дня страна заберет еще 300 тысяч.
Вакцинация в этой стране начнется уже на следующей неделе. Первыми вакцину получат медики. Вакцинирование требует введения двух доз в 21-дневном интервале.
В следующем году планируется запустить производство "Спутник V" на территории Аргентины.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Аргентины 10 декабря подписали контракт на поставку в страну 10 миллионов доз вакцины "Спутник V".
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova