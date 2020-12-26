Первые в Латинской Америке: в Аргентину доставили 300 тысяч доз "Спутника V"

Самолет с первой партией российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыл в Аргентину. Специальный рейс приземлился в аэропорту Буэнос-Айреса. Смотрите видео.

Аргентина 23 декабря первой из стран Латинской Америки официально зарегистрировала "Спутник V" на своей территории.

Первая партия вакцины состоит из 300 тысяч доз. Планируется, что в течение 21 дня страна заберет еще 300 тысяч.

Вакцинация в этой стране начнется уже на следующей неделе. Первыми вакцину получат медики. Вакцинирование требует введения двух доз в 21-дневном интервале.

В следующем году планируется запустить производство "Спутник V" на территории Аргентины.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Аргентины 10 декабря подписали контракт на поставку в страну 10 миллионов доз вакцины "Спутник V".

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