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Первые в Латинской Америке: в Аргентину доставили 300 тысяч доз "Спутника V"

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (217)
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Самолет с первой партией российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыл в Аргентину. Специальный рейс приземлился в аэропорту Буэнос-Айреса. Смотрите видео.

Аргентина 23 декабря первой из стран Латинской Америки официально зарегистрировала "Спутник V" на своей территории.

Первая партия вакцины состоит из 300 тысяч доз. Планируется, что в течение 21 дня страна заберет еще 300 тысяч.

Вакцинация от коронавируса
© Sputnik / Кирилл Брага
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Вакцинация в этой стране начнется уже на следующей неделе. Первыми вакцину получат медики. Вакцинирование требует введения двух доз в 21-дневном интервале.

В следующем году планируется запустить производство "Спутник V" на территории Аргентины.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Аргентины 10 декабря подписали контракт на поставку в страну 10 миллионов доз вакцины "Спутник V".

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (217)

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