Британия и ЕС оформили развод: подписана торговая сделка по Brexit

Бракоразводный процесс между Лондоном и Брюсселем наконец-то окончен. Британия и ЕС заключили торговую сделку по Brexit. Смотрите видео.

Соглашение определяет отношения между сторонами в области торговли, транспорта, энергетики и в других сферах. Документ, состоящий из двух тысяч страниц, вступит в силу с 1 января. То есть переходный период закончится 31 декабря. Но прежде документ должны утвердить парламенты Великобритании и Евросоюза.

В 2016 году Британия провела референдум по выходу страны из Евросоюза. Большинство британцев проголосовали за так называемый Brexit.

Переговоры об условиях Brexit между Великобританией и ЕС стартовали 19 июня 2017 года и первоначально были рассчитаны на два года, однако несколько раз продлевались. Все это время стороны пытались договориться об условиях развода.

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