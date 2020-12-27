Пандемия популяризировала фудшеринг: что это такое - видео

Главное правило фудшеринга - еда не должна быть испорченной, а отдавать ее следует бесплатно.
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Из-за ситуации с коронавирусом и падении мировой экономики все больше людей задумывается о рациональном потреблении ресурсов. Пандемия популяризировала фудшеринг - смотрите видео.
Главное правило фудшеринга - еда не должна быть испорченной, а отдавать ее следует бесплатно.
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