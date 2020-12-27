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Пандемия популяризировала фудшеринг: что это такое - видео

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© Video : Sputnik / Ruptly
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201227/33041455/pandemiya-populyarizirovala-fudshering-video.html

Из-за ситуации с коронавирусом и падении мировой экономики все больше людей задумывается о рациональном потреблении ресурсов. Пандемия популяризировала фудшеринг - смотрите видео.

Красный перец
© Flickr / CIAT
Назван продукт, способный продлить жизнь
По подсчетам специалистов, ежедневно в мире выбрасывают тонны еды. Приверженцы экологического течения фудшеринг считают, что могут изменить ситуацию. Активисты не стесняются публиковать в соцсетях объявления о том, что отдают оставшуюся от обеда картошку или макароны. В считанные минуты находятся люди, готовые "спасти" чужую еду. 

Главное правило фудшеринга - еда не должна быть испорченной, а отдавать ее следует бесплатно.

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