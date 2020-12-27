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Собака-швабра: такого домашнего питомца вы еще не видели - видео

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Sputnik Молдова
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Смотрите на видео, как выглядит собака-швабра, так ее называют сейчас, но раньше эту породу считали королевской.

Эта порода называется комондор, или венгерская овчарка. В наше время в шутку таких псов зовут "шваброй". Вместе с тем раньше такой внешний вид очень помогал этим питомцам выполнять свою работу.

Венгерская овчарка - отличный пастух и необычный окрас не дает ей потеряться среди овец. Изначальное название породы - комондор - по одной из версий происходит от итальянского и в переводе означает "король собак".

Ученые полагают, что этот пес - результат скрещивания нескольких древних пород овчарок и волков.

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