Видео - Тройка самых странных и необычных защитных масок

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Уходящий год был щедр не только на события, но и на выдумки. Защитная маска стала объектом пристального внимания дизайнеров, которые пустили свою фантазию в полет.
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Sputnik / Kiril Kallinikov
Маски для кошек, дизайнерские респираторы для модников и модниц – выдумщики всего мира целый год соревновались между собой.
Есть и полезные изобретения – например, маска, меняющая цвет, если у владельца повышается температура.
Ну и куда же без бриллиантов? Ювелиры постарались, чтобы девушки не чувствовали себя дискомфортно без блеска. Возможно, у сияющих камней есть антивирусный эффект?
О масках, которые нас удивили – в следующем видео.
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