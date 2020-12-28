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Видео - Тройка самых странных и необычных защитных масок

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (231)
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© Video : Youtube / Sputnik Беларусь
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Уходящий год был щедр не только на события, но и на выдумки. Защитная маска стала объектом пристального внимания дизайнеров, которые пустили свою фантазию в полет.

Люди в масках зимой. Архивное фото
© Sputnik / Kiril Kallinikov
Врач объяснил, как правильно носить защитную маску зимой
Маски для кошек, дизайнерские респираторы для модников и модниц – выдумщики всего мира целый год соревновались между собой.

Есть и полезные изобретения – например, маска, меняющая цвет, если у владельца повышается температура.

Ну и куда же без бриллиантов? Ювелиры постарались, чтобы девушки не чувствовали себя дискомфортно без блеска. Возможно, у сияющих камней есть антивирусный эффект?

О масках, которые нас удивили – в следующем видео.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (231)


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