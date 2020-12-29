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Видео – Белый медвежонок родился в зоопарке Ростова-на-Дону

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201229/33072440/video-belyy-medvezhonok-rodilsya-v-zooparke-on-vesit-vsego-500-gramm.html

В городском зоопарке впервые за 32 года родился детеныш белого медведя. Увидеть его посетители смогут уже весной.

Муравьед в зоопарке Новосибирска
© Photo : Новосибирский зоопарк имени Ростислава Александровича Шило
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У пары белых медведей Кометы и Айона из Ростова-на-Дону впервые появилось потомство. Это редкий случай для местного зоосада, произошедший за последние 32 года. 

Медвежонок содержится вместе с матерью в берлоге, предположительно, вес его составляет всего 500 граммов. Персонал зоопарка пока решил не беспокоить семейство, и наблюдать за ним можно только по видеокамерам. Поэтому и пол медвежонка неизвестен. Увидеть его посетители зверинца смогут уже весной.

"Самка сразу проявила себя как ответственная мать. Впервые за всю многолетнюю историю зоопарка медведица самостоятельно кормит малыша!" — сообщается на странице зоосада в Instagram.

Медведица Комета родилась в зоопарке чешского города Брно в 2012 году, в 2014 году она переехала в зоопарк Ростова-на-Дону. Медведь Айон приехал сюда же из ижевского зоопарка в начале 2019 года.

Белый медведь занесен в международную Красную книгу и Красную книгу РФ. Во всем мире насчитывается 20–25 тысяч особей. На территории России обитают порядка 7 тысяч. Охота на них в РФ запрещена с 1957 года.

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