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Молдова-2020 в видео: политическая ретроспектива уходящего года

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© Video : Sputnik / privesc.eu
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201229/33075163/Moldova-2020-v-video-politicheskaya-retrospektiva-ukhodyaschego-goda.html

В 2020 году мы стали свидетелями многочисленных политических событий, а некоторые изменения застали нас врасплох. Смотрите в видео Sputnik ретроспективу главных политических событий 2020 года.

Под конец 2020 года Spitnik продолжает подводить итоги уходящих 12 месяцев. На этот раз итоги политические. Формирование коалиции в парламенте и ее распад, выборы главы государства и победа на них Майи Санду, передача пятым президентом Игорем Додоном власти новому главе республики, заявление об отставке правительства. Этими и многими другими политическими событиями запомнился уходящий год. Самые важные из них Sputnik Молдова собрал в одном видео. 

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