Молдова-2020 в видео: политическая ретроспектива уходящего года

В 2020 году мы стали свидетелями многочисленных политических событий, а некоторые изменения застали нас врасплох. Смотрите в видео Sputnik ретроспективу главных политических событий 2020 года.

Под конец 2020 года Spitnik продолжает подводить итоги уходящих 12 месяцев. На этот раз итоги политические. Формирование коалиции в парламенте и ее распад, выборы главы государства и победа на них Майи Санду, передача пятым президентом Игорем Додоном власти новому главе республики, заявление об отставке правительства. Этими и многими другими политическими событиями запомнился уходящий год. Самые важные из них Sputnik Молдова собрал в одном видео.

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