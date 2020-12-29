Молдова-2020 в видео: политическая ретроспектива уходящего года

Под конец 2020 года Spitnik продолжает подводить итоги уходящих 12 месяцев. На этот раз итоги политические. Формирование коалиции в парламенте и ее распад, выборы главы государства и победа на них Майи Санду, передача пятым президентом Игорем Додоном власти новому главе республики, заявление об отставке правительства. Этими и многими другими политическими событиями запомнился уходящий год. Самые важные из них Sputnik Молдова собрал в одном видео.
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