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Видео - Высокая боевая готовность: Минобороны РФ подвело итоги года

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Глава оборонного ведомства России представил обширный доклад, в котором оценил уровень вооружений и боеготовности армии страны.

Все поставленные на 2020 год задачи российские армия и флот выполнили. При этом для РФ "расширилась география вызовов, возросла роль военной силы в решении международных проблем", - отметил в своем докладе министр обороны Сергей Шойгу.

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© Video : Ruptly / Ministry of Defence of Russia
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"Системными стали тренировки НАТО, проводимые одновременно у западных, южных и восточных рубежей России. Только в августе-сентябре в них участвовало 55 боевых самолетов, включая стратегические бомбардировщики и 12 кораблей-носителей высокоточного оружия", - сказал он.

Глава Минобороны также рассказал о ходе перевооружения и модернизации российских войск, отметив особую роль Вооруженных сил РФ в борьбе с пандемией коронавируса.

Подробности -  в нашем видео.  

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