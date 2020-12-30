Новый год рядом: праздничные троллейбусы радуют кишиневцев.

Но это не все. Под Новый год сотрудники управления общественного электротранспорта приготовили жителям столицы еще один приятный сюрприз.

С 25 декабря три троллейбуса, оформленных красочной подсветкой по случаю зимних праздников, курсируют по улицам Кишинева. Передвигаются они по одним из самых популярных маршрутов столицы - номер 10, 12 и 22. Но 31 декабря праздничный караван пополнится новыми машинами.

"В новогодний вечер запустят еще три троллейбуса. Это исторические раритеты 1949, 1966 и 1990 года выпуска. Они донесут дух праздника до каждого жителя столицы", - сказала пресс-секретарь Управления электротранспорта Кишинева (RTEC) Феличия Русу.

По словам одного из водителей, с чисто профессиональной точки зрения празднично оформленный троллейбус отличается от будничного только подсветкой.

Тем не менее уже выпущенные по городским маршрутам ярко украшенные "экипажи" вызывают восхищенные взгляды жителей и гостей города. Особенно, говорит он, радуются дети.

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