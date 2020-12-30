21:13 30 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.10
  • USD17.23
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.61
Поиск
Видео

Новый год рядом: праздничные троллейбусы радуют кишиневцев

Получить короткую ссылку
58 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Mihai Caraus
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/1e/33085434.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201230/33085466/novyy-god-ryadom-prazdnichnye-trolleybusy-raduyut-kishinevtsev.html

Но это не все. Под Новый год сотрудники управления общественного электротранспорта приготовили жителям столицы еще один приятный сюрприз.

С 25 декабря три троллейбуса, оформленных красочной подсветкой по случаю зимних праздников, курсируют по улицам Кишинева. Передвигаются они по одним из самых популярных маршрутов столицы - номер 10, 12 и 22. Но 31 декабря праздничный караван пополнится новыми машинами.

"В новогодний вечер запустят еще три троллейбуса. Это исторические раритеты 1949, 1966 и 1990 года выпуска. Они донесут дух праздника до каждого жителя столицы", - сказала пресс-секретарь Управления электротранспорта Кишинева (RTEC) Феличия Русу.

Парад Дедов Морозов на мотоциклах, архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
По Кишиневу проехали десятки Дедов Морозов на мотоциклах
По словам одного из водителей, с чисто профессиональной точки зрения празднично оформленный троллейбус отличается от будничного только подсветкой.

Тем не менее уже выпущенные по городским маршрутам ярко украшенные "экипажи" вызывают восхищенные взгляды жителей и гостей города. Особенно, говорит он, радуются дети.  

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Кишиневская новогодняя елка в стиле "техно" и "авто" — видео
Домой на праздники: за сутки в Молдову въехали более 8 тысяч человек
Посол России поздравил жителей Молдовы с Новым годом и Рождеством
Теги:
праздник, троллейбусы, Кишинев


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Рандеву на Бульваре шампанского.
Игристое блаженство к новогоднему столу
Новый год рядом: праздничные троллейбусы радуют кишиневцев.
Новый год рядом: праздничные троллейбусы радуют кишиневцев
Во сколько обойдется новогодний стол в этом году
Во сколько обойдется новогодний стол в этом году


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться