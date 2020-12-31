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Чего ждут молдаване от Деда Мороза в 2021 году

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© Sputnik / Mihai Caraus / Cristina Bas
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201231/33084600/chto-zhelayut-moldavane-ot-deda-moroza-v-2021-godu.html

Из-за ограничений, введенных властями из-за распространения инфекции COVID-19, жители республики решили провести зимние праздники иначе, чем в предыдущие годы.

Хоть пандемия и поменяла ситуацию, люди пытаются мыслить позитивно и говорят, что для собственной безопасности и безопасности окружающих лучший выбор - остаться дома.

Во сколько обойдется новогодний стол в этом году
© Sputnik / Vadim Rusu
Во сколько обойдется праздничный стол
"Были планы уехать, но не думаю, что получится. А зимние праздники проведем с близкими", - говорит одна из жителей Кишинева.

 "Много что отменилось из-за пандемии, поэтому будем Новый год встречать дома", – отмечает другой кишиневец.

Что касается подарков, то в этом году люди решили быть скромнее. Они единогласно заявляют, что самый ценный подарок, которого ждут от Деда Мороза, - это здоровье.

"Особых подарков не хочу. Единственное, чтобы мы все были здоровы", - делится жительница столицы. 

Граждане Молдовы хотят, чтобы новый 2021 год принес только приятные и положительные моменты. А именно, чтобы пандемия осталась позади, а наступивший год стал лучше 2020-го.

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