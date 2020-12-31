Чего ждут молдаване от Деда Мороза в 2021 году

Хоть пандемия и поменяла ситуацию, люди пытаются мыслить позитивно и говорят, что для собственной безопасности и безопасности окружающих лучший выбор - остаться дома.
"Много что отменилось из-за пандемии, поэтому будем Новый год встречать дома", – отмечает другой кишиневец.
Что касается подарков, то в этом году люди решили быть скромнее. Они единогласно заявляют, что самый ценный подарок, которого ждут от Деда Мороза, - это здоровье.
"Особых подарков не хочу. Единственное, чтобы мы все были здоровы", - делится жительница столицы.
Граждане Молдовы хотят, чтобы новый 2021 год принес только приятные и положительные моменты. А именно, чтобы пандемия осталась позади, а наступивший год стал лучше 2020-го.
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