Чего ждут молдаване от Деда Мороза в 2021 году

Хоть пандемия и поменяла ситуацию, люди пытаются мыслить позитивно и говорят, что для собственной безопасности и безопасности окружающих лучший выбор - остаться дома.

"Были планы уехать, но не думаю, что получится. А зимние праздники проведем с близкими", - говорит одна из жителей Кишинева.

"Много что отменилось из-за пандемии, поэтому будем Новый год встречать дома", – отмечает другой кишиневец.

Что касается подарков, то в этом году люди решили быть скромнее. Они единогласно заявляют, что самый ценный подарок, которого ждут от Деда Мороза, - это здоровье.

"Особых подарков не хочу. Единственное, чтобы мы все были здоровы", - делится жительница столицы.

Граждане Молдовы хотят, чтобы новый 2021 год принес только приятные и положительные моменты. А именно, чтобы пандемия осталась позади, а наступивший год стал лучше 2020-го.

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