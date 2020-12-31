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Ион Кику

Пресс-конференция Иона Кику об исполнении бюджета – 2020

© Photo : Miroslav Rotari
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2010
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201231/33084794/press-konferentsiya-iona-kiku-ob-ispolnenii-byudzheta-2020.html

Исполняющий обязанности председателя правительства Молдовы Ион Кику, а также министры финансов, здравоохранения и экономики подводят итоги уходящего финансового года.

Ранее Ион Кику заявил, что обязанности премьера будет исполнять до конца 2020 года. Он выразил благодарность предпринимателям и всем гражданам республики, которые вносят вклад в бюджет, и сообщил, что подробную информацию об исполнении главного финансового документа страны, макроэкономических показателях, а также об аспектах, связанных с социально-экономической ситуацией в стране предоставит на пресс-конференции 31 декабря. 

Кроме Иона Кику до конца нынешнего года свои обязанности исполняют и. о. министра здравоохранения, труда и социальной защиты, министра финансов и министра экономики: Виорика Думбрэвяну, Сергей Пушкуца и Анатол Усатый. Другие члены правительства продолжат работу и в будущем году.

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