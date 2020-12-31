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Видео – Каурма и чичилаки: как готовятся к Новому году в ближнем зарубежье

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Пандемия внесла свои коррективы в празднование Нового года по всему миру. Где-то вводятся новые ограничения, где-то, наоборот, послабления. Главное – праздник обязательно будет и новогодние традиции будут обязательно соблюдены.

Рандеву на Бульваре шампанского.
© Photo : Miroslav Rotari
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Страны ближнего зарубежья активно готовятся к встрече Нового года. Практически везде рестораны в праздничную ночь будут закрыты, причина – ограничения, введенные из-за коронавируса. Но это не беда. В каждой стране есть масса добрых новогодних традиций, которым легко следовать, встречая праздник в кругу семьи.

Где можно купить самые вкусные и безопасные продукты? А как поднять настоящий грузинский тост? Где праздничные гулянья в этом году под запретом, а где, наоборот, сделают послабления? О планах на Новый год и национальных традициях – наше видео. А  еще вы сможете узнать, что такое грузинские чичилаки и как приготовить настоящую гагаузскую холодную каурму.

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