Всех прекрасней и милее: "конкурс красоты" среди елок Кишинева

Смотрите на видео Sputnik, как выглядят праздничные елки, которые установлены в каждом микрорайоне молдавской столицы.

Молдавская столица в преддверии Нового года красиво украшена. Особенно она прекрасна в вечернее время, когда яркие огоньки подсветки играют красками, создавая праздничное настроение и окутывая флером волшебной сказки.

Главными героями таких новогодних декораций как всегда являются елки. Они венчают всю красочную картину. Каждая из них оригинальна и по-своему необыкновенно красива.

Увидеть наряженную зеленую красавицу можно практически в любом уголке Кишинева. А если нет возможности посетить каждый из них, то можно полюбоваться красотой елок на нашем видео.

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