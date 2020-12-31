Видео: Новогоднее обращение президента России Владимира Путина

Российский лидер отметил, что, встречая 2020 год, никто не мог представить, через какие испытания придется пройти.

"Сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то — с горькими утратами близких, любимых людей", — сказал президент.

Путин отметил, что эпидемию пока не удалось полностью остановить, но выразил надежду, что в новом году это удастся.

"Давайте в эти мгновения помечтаем о самом светлом, о мире и благополучии, о счастье и радости для всех, кто рядом, кто нам дорог, для всей нашей страны. Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей", — заключил президент, пожелав всем крепкого здоровья, веры, надежды, любви и счастья.

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