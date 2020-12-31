Самые главные события 2020 года в Молдове в одном видео

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Смотрите на видео Sputnik, какие самые важные и яркие события произошли в 2020 году в Республике Молдова.
Уходящий год выдался в Молдове довольно насыщенным. Президентские выборы, политический туризм, сильнейшая засуха, протесты, беспрецендентный спад ВВП, кризис. Это и многое другое пережели жители Молдовы за прошедшие 12 месяцев. Самые важные события 2020-го – в одном видео Sputnik Молдова.
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