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Видео - Больше не будет кривляться: блондинка доигралась с шампанским

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Тема:
Утро с нами! (548)
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YouTube / 10klass

Неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей вызвал этот короткий ролик. Блондинка из Интернета показала, как можно "заработать" самую распространенную новогоднюю травму.

На видео запечатлено, как блондинка пыталась сделать селфи, держа в руке бутылку шампанского. Но в этот момент пробка отскочила и попала девушке в глаз. Судя по дате публикации ролика, это происшествие случилось в новогоднюю ночь. По статистике, травмы глаз одни из самых распространенных в новогодние праздники. Совет медиков прост: пить в меру и открывать шампанское, только убедившись, что пробка не направлена кому-нибудь в лицо. И особенно себе.

"Всегда придерживайте пальцами пробку, после того как сняли мюзле (проволочную уздечку –  прим. ред). Я видел, как пробки вылетают даже из правильно охлажденных бутылок" — написал один из пользователей соцсети.

"Больше не будет кривляться. Нельзя направлять взрывоопасные и стреляющие предметы в свое лицо. Это правило жизни", — такое сообщение оставил еще один человек. 

Еще больше неожиданных роликов - в сюжете "Утро с нами">>>>

Тема:
Утро с нами! (548)
Теги:
Youtube, инцидент, видео, удар, глаз, шампанское, пробка, девушка


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