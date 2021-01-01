Видео - космонавты Роскосмоса поздравили жителей Земли с Новым годом

Новогоднее обращение в честь 2021 года записали командир Сергей Рыжиков и бортинженер Сергей Кудь-Сверчков.
Во время выступления Кудь-Сверчков отметил, что уходящий, 2020 год стал юбилейным для Международной космической станции.
Сергей Рыжиков в свою очередь пожелал всем жителям России и мира беречь себя и близких.
"Будьте здоровы, внимательны друг ко другу и будьте вместе. Это самое главное, потому что вместе мы все преодолеем", - подытожил капитан.
В состав экспедиции МКС-64 также входит астронавт NASA Кэтлин Рубенс. Миссия МКС-64 продлится 177 дней и должна завершиться 9 апреля 2021 года.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>