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Видео - космонавты Роскосмоса поздравили жителей Земли с Новым годом

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210101/33115387/video-roskosmos-newyear-space-2021.html

Космонавты Роскосмоса и члены экспедиции МКС-64 поздравили жителей Земли с новым, 2021 годом

Новогоднее обращение в честь 2021 года записали командир Сергей Рыжиков и бортинженер Сергей Кудь-Сверчков.

Во время выступления Кудь-Сверчков отметил, что уходящий, 2020 год стал юбилейным для Международной космической станции.

Сергей Рыжиков в свою очередь пожелал всем жителям России и мира беречь себя и близких.

"Будьте здоровы, внимательны друг ко другу и будьте вместе. Это самое главное, потому что вместе мы все преодолеем", - подытожил капитан.

В состав экспедиции МКС-64 также входит астронавт NASA Кэтлин Рубенс. Миссия МКС-64 продлится 177 дней и должна завершиться 9 апреля 2021 года.

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