Видео - Оливье на десерт: известный салат на новый лад

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Как съесть уже ставший классическим для новогоднего стола оливье под кофе или чай - ответ знает кондитер из Одессы.
Сладких дел мастер Лилия Назарова предлагает по-иному взглянуть на главный салат новогоднего стола. И если "тазик с оливье" кажется вам чем-то избитым и скучным, ее предложение придется кстати. Этот салат не тот, каким кажется! И - да: тазик тоже можно съесть.
Подробности - в нашем видео.
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