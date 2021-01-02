Видео - Где помогают восстанавливать часы собора Парижской Богоматери

Участие в проекте по восстановлению часов пострадавшего от пожара собора Нотр-Дам-де-Пари принимают специалисты санкт-петербургского часового завода "Ракета".

Инженер-конструктор завода Виталий Комаров назвал предстоящий объем работ "значительным", предположив, что для восстановления часов потребуется изготовить порядка 2 тысяч деталей. По его словам, на заводе уже произведено сигнальное устройство, которое, находясь внутри здания, будет отображать время больших часов на фасаде собора.

В середине апреля 2019 года мир потрясло известиео том, что в Соборе Парижской Богоматери в центре французской столицы произошел пожар. Огонь бушевал более 15 часов, уничтожив шпиль и часть крыши здания. Огромный ущерб был нанесен также внутреннему убранству.

Четырьмя циферблатами на соборе управлял механизм Collin, произведенный в 1867 году. Свою помощь по реконструкции всемирно известной достопримечательности Франции предложили государства со всего мира, в том числе Россия и Германия.

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