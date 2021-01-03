Видео - Умилительные животные, или Хорошие новости 2020 года

Новости об этих милахах радовали нас весь прошедший год и теперь настала пора квинтэссенции умиления.

Кто говорит, что 2020-й был ужасным? Если и так, то отчасти. Прошедший год порадовал нас и хорошими новстями. Например, из мира животных. В дикой природе родились попугаи, которые не появлялись на свет в таких условиях более столетия. А в московском зоопарке увидел мир детеныш альпаки, которого назвали соответственно ситуации - Витамином.

В Беларуси спасли аистенка, от которого отказались родители. И еще много позитивного принес нам 2020-й год. Море положительных эмоций - в нашем видео.

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