Видео - От печали до радости: полюса 2020 года

Пандемия, БелАЭС, события в Карабахе - чем запомнились плюсы и минусы ушедшего в историю 2020 года.

У каждой медали две стороны - это справедливо и для 2020-го. Кто-то клянет этот год, кто-то благодарит. Как будто эти 12 месяцев шло незримое сражение между хорошим и плохим, теплом и холодом, болью и радостью. Кстати, многие сравнивают "ковидный" год с прогнозом погоды, когда температурные значения меняются с плюса на минус чуть ли не за сутки.

И все же основные события можно и нужно выделить.

Краткий гид по минувшему - в нашем видео.

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