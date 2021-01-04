15:59 04 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.10
  • USD17.19
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.61
Поиск
Видео

Видео – Масштабная вакцинация от коронавируса продолжается в праздничные дни

Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в январе 2021 (270)
61 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/01/04/33135507.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210104/33135548/video-masshtabnaya-vaktsinatsiya-ot-koronavirusa-prodolzhaetsya-v-prazdnichnye-dni.html

Министр здравоохранения России рассказал, в каком режиме проходит вакцинация против коронавируса в праздничные дни, а также как привитые могут получить документ об иммунизации.

Вакцинация против коронавируса российским препаратом "Спутник V", которую запустили в регионах РФ 15 декабря, продолжится и в праздничные дни. Об этом в субботу сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Тверскую область.

"Вакцинация уже идет, также хочу отметить, что в праздничные дни прививочные кабинеты будут работать и 4-го числа, прививочная кампания продолжится", – сказал Мурашко.

Производство вакцины Спутник V
© Photo : Russian Direct Investment Fund
Начаты поставки "Спутника V" для масштабной вакцинации от коронавируса
Он посетил также областную клиническую больницу, где отметил высокую нагрузку на медицинскую систему из-за сезонных ДТП, происходящих в праздничный период. Глава Минздрава подчеркнул, что все экстренные службы страны в новогодние выходные работают в штатном режиме, как и система, оказывающая помощь больным коронавирусной инфекцией.

"Высокая нагрузка на скорую медицинскую помощь, особенно связанная с дорожно-транспортными происшествиями, другими травматическими повреждениями, также в том числе штатно работает и система, которая оказывает помощь больным с новой коронавирусной инфекцией", – добавил Мурашко.

Министр также сообщил, что уже с 1 января на сайте госуслуг каждый привитый от COVID-19 пациент может дистанционно получить сертификат о вакцинации против коронавируса.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в январе 2021 (270)

По теме

В Аргентине началась вакцинация российской вакциной "Спутник V"
Видео - Массовая вакцинация в ЕС: спасет ли Pfizer/BioNTech Европу от пандемии
Вакцинация российским препаратом "Спутник V" началась в Белоруссии


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Те, кто на переднем крае борьбы с COVID в Приднестровье
Выжить и выстоять: кадры из "красной зоны" борьбы с COVID в Приднестровье
Мурашко: Масштабная вакцинация против коронавируса продолжится в праздничные дни
Видео – Масштабная вакцинация от коронавируса продолжается в праздничные дни
Как долго выводится алкoголь из организма
Как долго выводится алкoголь из организма


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться