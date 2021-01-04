Видео – Масштабная вакцинация от коронавируса продолжается в праздничные дни

Министр здравоохранения России рассказал, в каком режиме проходит вакцинация против коронавируса в праздничные дни, а также как привитые могут получить документ об иммунизации.

Вакцинация против коронавируса российским препаратом "Спутник V", которую запустили в регионах РФ 15 декабря, продолжится и в праздничные дни. Об этом в субботу сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Тверскую область.

"Вакцинация уже идет, также хочу отметить, что в праздничные дни прививочные кабинеты будут работать и 4-го числа, прививочная кампания продолжится", – сказал Мурашко.

Он посетил также областную клиническую больницу, где отметил высокую нагрузку на медицинскую систему из-за сезонных ДТП, происходящих в праздничный период. Глава Минздрава подчеркнул, что все экстренные службы страны в новогодние выходные работают в штатном режиме, как и система, оказывающая помощь больным коронавирусной инфекцией.

"Высокая нагрузка на скорую медицинскую помощь, особенно связанная с дорожно-транспортными происшествиями, другими травматическими повреждениями, также в том числе штатно работает и система, которая оказывает помощь больным с новой коронавирусной инфекцией", – добавил Мурашко.

Министр также сообщил, что уже с 1 января на сайте госуслуг каждый привитый от COVID-19 пациент может дистанционно получить сертификат о вакцинации против коронавируса.

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