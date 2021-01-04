LIVE: Программа "Экспертиза"

Эксперты объясняют, почему праздничные застолья могут обернуться кошмаром, и как этого избежать.

Какие ошибки допускают молдаване при подготовке новогодних яств, когда традиционные блюда превращаются в бомбу, угрожающую здоровью, как при приеме пищи совмещать приятное с полезным, каким образом привычки человека питаться определенным образом влияют на его здоровье, настроение и на то, как он выглядит?

Об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске программы "Экспертиза" журналист Андрей Петрик беседует с нутрициологом Кристиной Сербовой и с медработником Дианой Оарза.

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