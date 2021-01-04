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Видео - Зимние забавы в русские морозы

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Необычные развлечения придумывают зимой жители России, когда в страну приходят по-настоящему экстремальные температуры.

Среди наиболее популярных забав в сильную стужу - не только "выбросить" кипяток веером из кружки или прицепить сноуборд к автомобилю.

Всероссийский Дед Мороз. Архивное фото
© Sputnik / Pavel Lisitsyn
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Найдутся и любители прокатиться верхом на лошади в самом минимальном одеянии, соорудить скульптуру из лапши быстрого приготовления, придать замерзшей на улице одежде вид манекенов.

Кстати, нынешняя зима выдалась для некоторых регионов России экстремально суровой. В Норильске, например, в конце декабря столбик термометра опускался до отметки –48 градусов, так что школьникам разрешили даже не ходить на занятия.

Как развлекаются жители мест, где Деду Морозу живется вольготно – в нашем видео.

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