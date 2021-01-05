Видео - Кишинев заволокло туманом: на дорогах плохая видимость

В Молдове продолжает действовать "желтый код" погодной опасности в связи с туманом. Видимость на некоторых дорогах страны не превышает 200 метров.

Густая пелена заволокла многие районы республики, предупреждение синоптиков действует и 5 января. Согласно сообщению метеорологов, видимость не превышает 200 метров.

Главную опасность в этот период представляют собой трассы страны. Гражданам стоит воздержаться от вождения, но если ехать все же надо, то соблюдение скоростного режима обязательно.

Стоит отметить, что частые туманы сопровождают Молдову еще с осени. В противовес засушливому лету идут дожди или же устанавливается облачная, безветренная погода, что способствует формированию этого атмосферного явления.

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