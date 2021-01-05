Видео - Кишинев заволокло туманом: на дорогах плохая видимость

https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/05/33148452.jpg
Sputnik Молдова
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
Юлия Липовая. Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210105/33148514/video--kishinev-zavoloklo-tumanom-na-dorogakh-plokhaya-vidimost.html
В Молдове продолжает действовать "желтый код" погодной опасности в связи с туманом. Видимость на некоторых дорогах страны не превышает 200 метров.
Густая пелена заволокла многие районы республики, предупреждение синоптиков действует и 5 января. Согласно сообщению метеорологов, видимость не превышает 200 метров.
Главную опасность в этот период представляют собой трассы страны. Гражданам стоит воздержаться от вождения, но если ехать все же надо, то соблюдение скоростного режима обязательно.
Стоит отметить, что частые туманы сопровождают Молдову еще с осени. В противовес засушливому лету идут дожди или же устанавливается облачная, безветренная погода, что способствует формированию этого атмосферного явления.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova