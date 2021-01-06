Видео - COVID вносит коррективы: как работают кафе Петербурга в новом формате

Новый формат работы адаптируют кафе и рестораны Санкт-Петербурга. В период новогодних праздников посетители располагаются на зимних террасах. Внутренние помещения на время закрыты - из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса.
C 4 января в северной столице России ввели дополнительный ряд ограничений: запрещается доступ посетителей в аквапарки, океанариумы, здания торговых центров, приостанавливается работа музеев, выставок, театров. Помимо этого, детям до 16 лет не разрешается посещение театральных и иных мероприятий.
Как работают питерские кафе в эпоху коронавируса - в нашем видео.
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