Видео — Пандемия как новая возможность для развития бизнеса

Как ни парадоксально, инфекция ударила не только по людям, но и по целым отраслям и направлениям в бизнесе.
Сложно предлагать людям какие-либо услуги, если потребители вынуждены сидеть дома на самоизоляции, а передвижение между странами, регионами, да и просто в самих городах строго ограничено.
Кафе, аэропорты, автопарки и спортивные залы вынужденно простаивали в течение нескольких месяцев, теряя клиентов и средства.
Но даже в условиях таких жестких ограничений многие изобретательные люди нашли способы развить свой бизнес. Мы собрали несколько историй предпринимателей, которые не сдались.
Как заработать на антисептической траве, устроить онлайн-фотосессию или открыть мобильный спортзал — смотрите в нашем видео.
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