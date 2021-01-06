Видео — Пандемия как новая возможность для развития бизнеса

Распространение коронавируса внесло свои коррективы в жизнь практически каждого человека. Прошедший год лишил многих людей доходов, но некоторых подвиг быть более предприимчивыми.

Как ни парадоксально, инфекция ударила не только по людям, но и по целым отраслям и направлениям в бизнесе.

Сложно предлагать людям какие-либо услуги, если потребители вынуждены сидеть дома на самоизоляции, а передвижение между странами, регионами, да и просто в самих городах строго ограничено.

Кафе, аэропорты, автопарки и спортивные залы вынужденно простаивали в течение нескольких месяцев, теряя клиентов и средства.

Но даже в условиях таких жестких ограничений многие изобретательные люди нашли способы развить свой бизнес. Мы собрали несколько историй предпринимателей, которые не сдались.

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