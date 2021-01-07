Праздник для всех. Обитатели Московского зоопарка получили свои подарки

Добро и тепло – эта новогодне-рождественская атмосфера должна быть создана не только для ближнего своего, но и для "брата меньшего".

Оригинальные презенты получили и любимцы московской публики (детской, но не в меньшей мере – взрослой), живущие в столичном зоопарке.

Подарки, как говорится, и для тела, и для души.

Панды, например, получили зерна кукурузы, которые им нравятся на вкус, и бутоны гвоздики, чей запах им очень по нраву. А еще – гирлянды из кубиков для занятного времяпрепровождения.

Для "царей звериного мира" подготовили крупные конструкции из коробок и мешковины.

"Все это побрызгали ароматными маслами, чтобы львам было интереснее, хотя они, как и все котики, любят даже пустые коробочки", — говорится в аккаунте зоопарка.

Белому медведю подарили набитый сеном мешок, внутри которого – вареная свекла.

Другие подробности – в нашем видео с места "раздачи слонов"... слонам... ну, в общем, вы все поняли.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova