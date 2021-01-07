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Праздник для всех. Обитатели Московского зоопарка получили свои подарки

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© Video : Московский зоопарк / Ruptly
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/01/06/33168875.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210107/33172140/prazdnik-dlya-vsekh-obitateli-moskovskogo-zooparka-poluchili-prazdnicnye-podarki.html

Добро и тепло – эта новогодне-рождественская атмосфера должна быть создана не только для ближнего своего, но и для "брата меньшего".

Оригинальные презенты получили и любимцы московской публики (детской, но не в меньшей мере – взрослой), живущие в столичном зоопарке.

Подарки, как говорится, и для тела, и для души.   

Панды, например, получили зерна кукурузы, которые им нравятся на вкус, и бутоны гвоздики, чей запах им очень по нраву. А еще – гирлянды из кубиков для занятного времяпрепровождения.

Для "царей звериного мира" подготовили крупные конструкции из коробок и мешковины.

"Все это побрызгали ароматными маслами, чтобы львам было интереснее, хотя они, как и все котики, любят даже пустые коробочки", — говорится в аккаунте зоопарка.

Белому медведю подарили набитый сеном мешок, внутри которого – вареная свекла.

Другие подробности – в нашем видео с места "раздачи слонов"... слонам... ну, в общем, вы все поняли.

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