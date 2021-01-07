Праздник для всех. Обитатели Московского зоопарка получили свои подарки

Оригинальные презенты получили и любимцы московской публики (детской, но не в меньшей мере – взрослой), живущие в столичном зоопарке.
Подарки, как говорится, и для тела, и для души.
Панды, например, получили зерна кукурузы, которые им нравятся на вкус, и бутоны гвоздики, чей запах им очень по нраву. А еще – гирлянды из кубиков для занятного времяпрепровождения.
Для "царей звериного мира" подготовили крупные конструкции из коробок и мешковины.
"Все это побрызгали ароматными маслами, чтобы львам было интереснее, хотя они, как и все котики, любят даже пустые коробочки", — говорится в аккаунте зоопарка.
Белому медведю подарили набитый сеном мешок, внутри которого – вареная свекла.
Другие подробности – в нашем видео с места "раздачи слонов"... слонам... ну, в общем, вы все поняли.
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