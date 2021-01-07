Путин посетил рождественское богослужение в новгородской церкви Николы на Липне

В этом древнем храме глава государства уже побывал в сентябре 2016 года вместе с Дмитрием Медведевым, который тогда был премьером.

Президент России Владимир Путин в ночь со среды на четверг принял участие в рождественском богослужении в церкви Николы на Липне в Новгородской области.

Храм расположен на живописном острове на озере Ильмень и ведет свою историю с 1292 года. В его интерьере сохранились фрески XIII века.

Глава государства прибыл в регион на вертолете, до отдаленной церкви он добирался на катере со специальной воздушной подушкой. Войдя в храм, президент зажег свечи и приложился к иконе, а затем прослушал службу вместе с остальными посетителями церкви.

По окончании богослужения Путин поздравил россиян с Рождеством.

Сообщается также, что высокий гость подарил церкви икону Господь Вседержитель, изготовленную в мастерских города Щигры в 2017 году.

В 2019 и 2020 годах президент встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, где, по его словам, был в детстве крещен.

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