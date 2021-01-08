Житель Красноярска превратил подъезд в арт-объект.

Автор росписи – художник-любитель, тракторист по основной специальности. Он нашел время и творческий потенциал, чтобы осуществить свою детскую мечту о волшебном мире.

Причем не в своей квартире, а на "территории общего пользования".

Таким образом, чтобы и соседи почувствовали комфортность среды, ранее типовой и унылой. А также гордость, что их жизненное пространство – особенное, неповторимое.

Сергей Камбур "включил" детские воспоминания, освежил в памяти образы любимых мультяшных героев, добавил своей фантазии и креативности. И многие часы труда – нелегкого, но благодарного.

Результат – налицо. На радость взрослым и особенно малышам.

Смотрите на видео, как выглядит арт-подъезд.

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