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"Ростех": плюс 50 процентов гражданской продукции – уже к 2025 году

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210108/33183925/chemezov-rostekh-uvelichit-proizvodstvo-grazhdanskoy-produktsii-do-50-protsentov-k-2025-godu.html

Корпорация достигла серьезных успехов в данном направлении – и в области выпуска пассажирского транспорта, и в деле обеспечения медицинских работников индивидуальными противоэпидемическими средствами защиты.

Но сейчас перед ней поставлены более высокие задачи.

Титановый экзоскелет.
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"Как отметил наш президент, необходимо наращивать выпуск продукции для гражданских отраслей. Очень важно, чтобы в том числе и эти направления в "Ростехе" развивались", - сказал премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой госкорпорации Сергеем Чемезовым.

Глава кабмина отметил в частности серьезные успехи, которых добилось предприятие, занимаясь импортозамещением.

Его собеседник сообщил, что "Ростех" собирается увеличить долю производства гражданского назначения до 50 процентов к 2025 году, а не к 2030-му, как было поручено президентом.

Другие подробности - в нашем видео.

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