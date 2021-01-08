"Ростех": плюс 50 процентов гражданской продукции – уже к 2025 году

Корпорация достигла серьезных успехов в данном направлении – и в области выпуска пассажирского транспорта, и в деле обеспечения медицинских работников индивидуальными противоэпидемическими средствами защиты.

Но сейчас перед ней поставлены более высокие задачи.

"Как отметил наш президент, необходимо наращивать выпуск продукции для гражданских отраслей. Очень важно, чтобы в том числе и эти направления в "Ростехе" развивались", - сказал премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой госкорпорации Сергеем Чемезовым.

Глава кабмина отметил в частности серьезные успехи, которых добилось предприятие, занимаясь импортозамещением.

Его собеседник сообщил, что "Ростех" собирается увеличить долю производства гражданского назначения до 50 процентов к 2025 году, а не к 2030-му, как было поручено президентом.

Другие подробности - в нашем видео.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova