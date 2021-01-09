Протесты в 2020-м: как это было в странах ближнего зарубежья

В январе прошли митинги в Абхазии. Главное требование - отмена результатов президентских выборов. Итог - отставка Рауля Хаджимбы и новые выборы.
В Армении массовые протесты начались сразу после того, как Россия, Азербайджан и Армения подписали соглашение по Нагорному Карабаху.
В Грузии парламентские выборы 31 октября привели к политическому кризису. Протесты начались после объявления результатов голосования.
Октябрьские митинги в Киргизии называют третьей революцией в этой стране. Повод такой же, как и в других странах: итоги выборов в парламент. Результатом стала отставка главы государства.
Как заявлял ранее глава российского МИД Сергей Лавров, некоторые из них подогревались из-за рубежа, чтобы создать напряженность у границ с Россией.
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