Протесты в 2020-м: как это было в странах ближнего зарубежья

Не только пандемией, но и протестами, которые прошли на постсоветском пространстве, запомнился 2020 год. Смотрите видео.

В январе прошли митинги в Абхазии. Главное требование - отмена результатов президентских выборов. Итог - отставка Рауля Хаджимбы и новые выборы.

В Армении массовые протесты начались сразу после того, как Россия, Азербайджан и Армения подписали соглашение по Нагорному Карабаху.

В Беларуси митинги достигли пика в августе - после победы на президентских выборах Александра Лукашенко.

В Грузии парламентские выборы 31 октября привели к политическому кризису. Протесты начались после объявления результатов голосования.

Октябрьские митинги в Киргизии называют третьей революцией в этой стране. Повод такой же, как и в других странах: итоги выборов в парламент. Результатом стала отставка главы государства.

Как заявлял ранее глава российского МИД Сергей Лавров, некоторые из них подогревались из-за рубежа, чтобы создать напряженность у границ с Россией.

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