14:13 09 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.13
  • USD17.20
  • RUB0.23
  • RON4.34
  • UAH0.61
Поиск
Видео

Протесты в 2020-м: как это было в странах ближнего зарубежья

Получить короткую ссылку
46 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/01/08/33186441.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210109/33186471/protesty-2020-video-kak-eto-bylo-v-stranakh-blizhnego-zarubezhya.html

Не только пандемией, но и протестами, которые прошли на постсоветском пространстве, запомнился 2020 год. Смотрите видео.

В январе прошли митинги в Абхазии. Главное требование - отмена результатов президентских выборов. Итог - отставка Рауля Хаджимбы и новые выборы.

В Армении массовые протесты начались сразу после того, как Россия, Азербайджан и Армения подписали соглашение по Нагорному Карабаху.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Пресс-служба МИД РФ
"Точки напряжения" в ближнем зарубежье, отношения с ЕС и США: большое интервью Лаврова
В Беларуси митинги достигли пика в августе - после победы на президентских выборах Александра Лукашенко.

В Грузии парламентские выборы 31 октября привели к политическому кризису. Протесты начались после объявления результатов голосования.

Октябрьские митинги в Киргизии называют третьей революцией в этой стране. Повод такой же, как и в других странах: итоги выборов в парламент. Результатом стала отставка главы государства.

Как заявлял ранее глава российского МИД Сергей Лавров, некоторые из них подогревались из-за рубежа, чтобы создать напряженность у границ с Россией.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Паскару: протесты в Кишиневе были политическим "заказом" с Запада


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Участники акции протеста в американском Луисвилле.
Фото – Еще раз вспомним ушедший високосный: главные события 2020-го
Протестный 2020-й: как это было в странах ближнего зарубежья?
Протесты в 2020-м: как это было в странах ближнего зарубежья
Как долго выводится алкoголь из организма
Как долго выводится алкoголь из организма


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться