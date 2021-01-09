16:57 09 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.13
  • USD17.20
  • RUB0.23
  • RON4.34
  • UAH0.61
Поиск
Видео

Любителям адреналина: в Китае появилась новая достопримечательность

Получить короткую ссылку
59 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/09/33189462.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20210109/33189502/adrenalin-video-novaya-dostoprimechatelnost-china.html

Смотрите на видео, как выглядит новая достопримечательность Китая, которая привлекает немало туристов.

КОРГИниальность: в Китае можно полетать на параплане со своим псом
© Ruptly
В Китае можно полетать на параплане со своим псом - видео
В китайской провинции Чжэцзян появилась еще одна захватывающая дух туристическая достопримечательность - новый двухэтажный пешеходный мост построен на высоте 140 метров. С него открывается головокружительный обзор на окрестности гор недалеко от Шэньсяньцзюй.

Мост, который возводили с 2017 года, оборудован 12-метровыми стеклянными площадками, чтобы туристы могли фотографировать виды сквозь пол. Конструкция напоминает американские горки.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Китае построили тридцатиэтажную гостиницу за 360 часов - видео
Над небом голубым: в Китае показался летающий город


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Участники акции протеста в американском Луисвилле.
Фото – Еще раз вспомним ушедший високосный: главные события 2020-го
Протестный 2020-й: как это было в странах ближнего зарубежья?
Протесты в 2020-м: как это было в странах ближнего зарубежья
Как долго выводится алкoголь из организма
Как долго выводится алкoголь из организма


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться