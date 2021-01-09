Любителям адреналина: в Китае появилась новая достопримечательность

Смотрите на видео, как выглядит новая достопримечательность Китая, которая привлекает немало туристов.

В китайской провинции Чжэцзян появилась еще одна захватывающая дух туристическая достопримечательность - новый двухэтажный пешеходный мост построен на высоте 140 метров. С него открывается головокружительный обзор на окрестности гор недалеко от Шэньсяньцзюй.

Мост, который возводили с 2017 года, оборудован 12-метровыми стеклянными площадками, чтобы туристы могли фотографировать виды сквозь пол. Конструкция напоминает американские горки.

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